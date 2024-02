Shougang Concord Century Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Shougang Concord":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Shougang Century weist mit einem Wert von 9,3 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Metalle und Bergbau" und gilt daher als unterbewertet. Im Vergleich liegt das Branchen-KGV bei 30,56, was einem Abstand von 70 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Shougang Century im letzten Jahr eine Rendite von 5,09 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite damit um 14,35 Prozent über dem Durchschnitt (-9,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -9,26 Prozent, und Shougang Century übertrifft diesen Wert aktuell um 14,35 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shougang Century diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shougang Century beträgt aktuell 52 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 52,58 Punkten. Insgesamt wird Shougang Century daher für diesen Punkt der Analyse mit "Neutral" bewertet.