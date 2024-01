Shougang Concord Century Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Shougang Concord":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Shougang Century wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 81,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Shougang Century-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Shougang Century daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shougang Century auf 0,19 HKD, während die Aktie selbst auf 0,235 HKD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt +23,68 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,21 HKD, was einem Abstand von +11,9 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut" ergibt. Insgesamt wird die Gesamtnote für die technische Analyse daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Shougang Century mit 10,09 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Dies übertrifft auch die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche von 4,69 Prozent in den letzten 12 Monaten. Somit wird die sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr mit einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Shougang Century in den Diskussionsforen und in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung und eine positive Gesamtbewertung für Shougang Century basierend auf den verschiedenen Bewertungsfaktoren.