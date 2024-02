Shougang Concord Century Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Shougang Concord":

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Shougang Century in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Stufe als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Shougang Century in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shougang Century liegt bei 55,56, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Shougang Century daher in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 9,3 und liegt mit 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 30. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht unterbewertet, weshalb Shougang Century auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.