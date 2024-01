ShotSpotter-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Soundthinking-Aktie wird von Analysten aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 37,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 57,04 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Soundthinking eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Soundthinking liegt bei 66,02 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 44,51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Soundthinking eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Soundthinking-Aktie auf 23,14 USD. Der aktuelle Kurs liegt bei 23,88 USD, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 22,18 USD, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Soundthinking somit die Gesamtnote "Gut".

Im Vergleich zur "Software"-Branche verzeichnete Soundthinking in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,08 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 10,68 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -41,77 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 9,18 Prozent, wobei Soundthinking 40,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Somit erhält Soundthinking in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.