ShotSpotter Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Soundthinking-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 23,47 USD liegt. Mit dem aktuellen Schlusskurs von 25,54 USD weicht die Aktie um +8,82 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (21,33 USD) liegt mit einer Abweichung von +19,74 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Soundthinking derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,25 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 37,5 USD, was eine potenzielle Steigerung um 46,83 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Soundthinking-Aktie im Vergleich zur "Informationstechnologie"-Branche um 36 Prozent und zur "Software"-Branche um 37,89 Prozent niedriger liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.