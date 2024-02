ShotSpotter Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Von den letzten 2 Analystenbewertungen für die Soundthinking-Aktie sind beide positiv. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist daher "Gut". Aktuelle Analystenupdates zu Soundthinking liegen nicht vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 37,5 USD, was auf ein Potential von 94,4 Prozent über dem letzten Schlusskurs (19,29 USD) hinweist. Somit wird die Aktie von den Analysten als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 19,29 USD um -15,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entfernt ist, was als kurzfristig "Schlecht" eingestuft wird. Bezogen auf die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -11,15 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse ergibt ein aktuelles KGV von 455,11 für Soundthinking, was über dem Branchendurchschnitt von 58,25 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Soundthinking liegt aktuell bei 54,94 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 62,13, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Soundthinking-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.