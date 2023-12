ShotSpotter Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Aktie von Soundthinking bietet aktuell eine Dividendenrendite von 0 %, was 2,28 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Software liegt. Daher fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder eine klare positive noch negative Tendenz in Bezug auf das Unternehmen Soundthinking. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Soundthinking liegt bei 46,05 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Ebenso zeigt der RSI25 für die letzten 25 Tage mit einem Wert von 46,15 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Soundthinking daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung für die Aktie von Soundthinking. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 23,52 USD und weicht somit um +6,04 Prozent vom aktuellen Kurs von 24,94 USD ab. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 21,13 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +18,03 Prozent über diesem Wert liegt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen von Soundthinking damit eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.