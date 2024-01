ShotSpotter Aktie: Grund zur Sorge?

Das Softwareunternehmen Soundthinking wird derzeit an der Börse überbewertet, wie das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 455 zeigt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche, die ein KGV von 58,97 aufweisen, liegt Soundthinking damit deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz lässt sich bei Soundthinking eine unterdurchschnittliche Aktivität feststellen. Die Diskussionsintensität ist schwach, und die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Soundthinking liegt bei 66,37, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 44,15 und ergibt somit ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Allerdings gab es auch Phasen, in denen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigt sich also, dass Soundthinking aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und auch in Bezug auf das Sentiment und den RSI eine neutrale Bewertung erhält. Lediglich das Anleger-Sentiment fällt insgesamt positiv aus.