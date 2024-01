Shosen Mitsui Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Werkzeug der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen festgelegten Zeitraum betrachtet. Für die Mitsui Osk Lines Aktie beträgt der RSI aktuell 40,98, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 Wert von 34 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die RSI Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Die technische Analyse beinhaltet auch die Betrachtung trendfolgender Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Mitsui Osk Lines-Aktie beträgt aktuell 3681,77 JPY, was eine positive Abweichung von 33,31 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 4908 JPY darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 4124 JPY über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mitsui Osk Lines-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Mitsui Osk Lines-Aktie beträgt derzeit 4,53 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,4 %. Dies führt zu einer positiven Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Branchenvergleich erzielte die Mitsui Osk Lines-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,39 Prozent, was eine Outperformance von +6,88 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors lag die Aktie 2,47 Prozent darüber. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

