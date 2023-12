Shosen Mitsui Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Mitsui Osk Lines betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 42,48 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 38,59 ein "Neutral"-Rating an, was bedeutet, dass auch auf dieser Basis die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Wer derzeit in Aktien von Mitsui Osk Lines investiert, kann eine Dividendenrendite in Höhe von 4,53 % erzielen, was einen Mehrertrag von 2,13 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Marine-Branche bedeutet. Aufgrund dieser höheren Dividenden erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Mitsui Osk Lines in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Marine"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors lag die Performance des Unternehmens um 4,74 Prozent darüber. Diese Überperformances führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mitsui Osk Lines derzeit 4,13, was 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Marine-Branche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.