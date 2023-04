Frankfurt, Germany (ots/PRNewswire) -Namhafte Jury nominiert drei Unternehmen für herausragende Zusammenarbeit bei der Unternehmens- und Marketingkommunikation / Preisverleihung beim „16. Deutschen Marken-Summit" des F.A.Z.-Instituts im Juli 2023Das F.A.Z.-Institut und die hochkarätige Jury unter dem Vorsitzenden Professor Dr. Ansgar Zerfaß (Universität Leipzig) haben die Shortlist für den „Integrated Communication Award 2023" veröffentlicht. In diesem Jahr wurden 14 Unternehmen für die ganzheitliche Ausrichtung und Umsetzung ihrer Kommunikationsarbeit nominiert, insgesamt drei schafften es auf die abschließende Shortlist: GEA Group, Henkel und Siemens Healthineers.Welches der Unternehmen die Liste anführt und den Award verliehen bekommt, wird beim Festakt zum 16. Deutschen Marken-Summit (https://www.marken-summit.de/) am 12. Juli 2023 in Düsseldorf enthüllt.In einem mehrstufigen Prozess hat die zwölfköpfige Jury die Unternehmen bewertet und selektiert. „Fokussierung und Effizienz sind in der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Situation wichtiger denn je zuvor. Das gilt auch für die Unternehmens- und Marketingkommunikation. Klare Zielsysteme zur Unterstützung der Wertschöpfung, flexible Prozesse und nachweisbare Erfolge auf Datenbasis sind unverzichtbar." kommentiert Juryvorsitzender Prof. Dr. Ansgar Zerfaß. „Dazu haben wir inspirierende Beispiele gesehen. Besonders spannend war für uns als Jury zu sehen, wie es einigen Unternehmen gelungen ist, digitale Technologien in ihren Kommunikationsabteilungen zu etablieren. Das weist neue Wege für die Integrierte Kommunikation."Dr. Gero Kalt, Geschäftsführer der F.A.Z.-Institut GmbH, fügt hinzu: „Strategisches Handeln und professionelles Management haben sich in der Unternehmenskommunikation durchgesetzt. Dabei spielt das Konzept der Integrierten Kommunikation eine zentrale Rolle, wenn man erfolgreich sein will. Die beachtlichen Einreichungen zum „Integrated Communication Award" belegen das eindrucksvoll." Seit 2015 wird der „Integrated Communication Award" an solche Unternehmen verliehen, die eine ganzheitliche Unternehmens- und Marketingkommunikation auf vier verschiedenen Ebenen erfolgreich realisieren: Ganzheitliche Konzeption und Umsetzung der Kommunikation, Ganzheitliche Organisation der Kommunikation, Ganzheitliche Steuerung der Kommunikation, Ganzheitliche Zielorientierung der Kommunikation.Mitglieder der diesjährigen Jury des „Integrated Communication Award" sind:Marc Binder, Salesforce | Katja Bott, Daimler| Julia Huhn, Santander | Bernd Hops, Infineon | Dr. Gero Kalt, F.A.Z.-Institut | Uta Leitner, Dekra | Matthias Link, Fresenius | Axel Löber, E.ON | Michael Preuss, Bayer | Marion Sommerwerck, Bilfinger | Katrin Sulzmann, Voith | Prof. Dr. Ansgar Zerfaß, Universität Leipzig (Vorsitz)Preisverleihung am 12. Juli 2023Der Preis wird am ersten Tag des 16. Deutschen Marken-Summits überreicht. Dieser findet am 12. und 13. Juli 2023 in Düsseldorf statt. Bei der Konferenz werden rund 300 Entscheider aus Kommunikation und Marketing unter dem Thema „Innovativ positionieren. Mit neuen Strategien, Tools und Methoden erfolgreich sein" über die kritischen Anforderungen an Unternehmen, Manager, Produkte und Marken diskutieren.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Barbara SchulikPariser Straße 160486 Frankfurt am MainTelefon: (069) 75 91 3083E-Mail: b.schulik@faz-institut.deAnmeldung zum „16. Deutschen Marken-Summit" unter: https://www.marken-summit.de/anmeldungLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1892511/FAZ_Institut_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-shortlist-fur-den-integrated-communication-award-2023-steht-301805375.htmlOriginal-Content von: F.A.Z.-Institut für Management, Markt- und Medieninformationen GmbH, übermittelt durch news aktuell