Short-Volatilitätsalarm: Conformis, Inc.

Am Freitag erlebten die Aktien von Conformis, Inc. (NASDAQ:CFMS) eine volatile Short-Aktivität. Nach der Aktivität sank der Aktienkurs um -4,66% auf $0,266. Die allgemeine Stimmung für CFMS war bärisch. Das Signal des Volatilitätsalarms tendiert Bärisch. Daher lautet die Empfehlung: Short Exposure erhöhen. Der Volatilitätsalarm wurde am letzten Handelstag, dem 26.8.2022, mit einer Volatilitätsveränderung von +71,59% erstellt. Der aktuelle Volatilitätsindikator liegt… Hier weiterlesen