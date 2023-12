Shore Bancshares Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Shore Bancshares schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,57 % aus und liegt somit 134,05 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 138,62 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shore Bancshares. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shore Bancshares-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,01 USD. Der letzte Schlusskurs (13,99 USD) weicht somit +16,49 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (11,64 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+20,19 Prozent Abweichung), was zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Shore Bancshares als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 18 USD, was einer Erwartung in Höhe von 28,66 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit 13,99 USD beträgt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.