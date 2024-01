Shore Bancshares Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Shore Bancshares im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor mit einer Rendite von -15,11 Prozent mehr als 26 Prozent hinterherhinkt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,04 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Shore Bancshares mit 17,15 Prozent deutlich darunter liegt. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, und das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 18 USD. Dies würde einer potenziellen Steigerung von 31,96 Prozent vom letzten Schlusskurs (13,64 USD) entsprechen, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Shore Bancshares beträgt derzeit 73,68 Punkte, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da Shore Bancshares auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf Dividenden schüttet Shore Bancshares niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt. Mit einer Differenz von 134,24 Prozentpunkten (4,57 % gegenüber 138,81 %) liegt die Aktie deutlich dahinter.