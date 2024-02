Shore Bancshares Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Shore Bancshares zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis einen Wert von 36,28 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert mit 63,47 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Analysten haben Shore Bancshares in den letzten zwölf Monaten mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 18 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 58,59 Prozent impliziert. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Shore Bancshares derzeit als "Neutral" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -3,65 Prozent unter dem GD200 von 11,78 USD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 12,9 USD, was einer Abweichung von -12,02 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Investoren, die in die Aktie von Shore Bancshares investieren, können eine Dividendenrendite von 4,32 % erzielen, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".