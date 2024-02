Shore Bancshares Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Shore Bancshares hat in den letzten Tagen eine neutrale Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 11,77 USD, während der aktuelle Kurs bei 11,66 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -0,93 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 beträgt 13,01 USD, was einem Abstand von -10,38 Prozent zur Aktie entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Shore Bancshares im letzten Jahr eine Rendite von -35,34 Prozent erzielt, was 151456,98 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -1,92 Prozent, wobei die Shore Bancshares aktuell 33,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie die Gesamtbewertung "Schlecht".

Die Analyse der Analysten ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung, da es 0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Bewertung und 0 negative Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18 USD, was einem potenziellen Wachstum von 54,37 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die meisten Kommentare und Beiträge waren neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Gut"-Einstufung für die Shore Bancshares.