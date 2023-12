Shoprite Holdings Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Shoprite Holdings":

Die Aktienanalyse von Shoprite zeigt, dass das Unternehmen eine Dividendenrendite von 2,86 Prozent aufweist, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shoprite liegt bei 18,18, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Shoprite-Aktie eine Bewertung von "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 40, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Shoprite ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,03 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 38,02 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Shoprite eingestellt waren. Es gab mehrere positive und negative Tage sowie Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Shoprite daher von der Redaktion eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik, den RSI und die Anlegerstimmung.