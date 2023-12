Shoprite Holdings Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Shoprite Holdings":

Die aktuelle Dividendenrendite von Shoprite liegt bei 2,86 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -0,25 Prozent im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine neutrale Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert für Shoprite bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine neutrale Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend neutral. Es gab vier Tage mit positiver Stimmung und keine negativen Diskussionen. Sieben Tage waren größtenteils neutral und in den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Shoprite diskutiert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Shoprite über einen längeren Zeitraum deuten auf eine durchschnittliche Aktivität hin und erfordern ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird Shoprite in diesem Punkt daher ebenfalls neutral bewertet.