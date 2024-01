Shoprite Holdings Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Shoprite Holdings":

Die Aktie von Shoprite wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 23,03 liegt sie insgesamt 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, der bei 31,4 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Shoprite zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur geringe Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Shoprite diskutiert. Die negative Kommunikation überwog an acht Tagen, während an vier Tagen positive Themen dominierten. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Wer in die Aktie von Shoprite investiert, kann eine Dividendenrendite von 2,86 % erzielen, was 0,17 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ergibt sich daher als "Neutral".