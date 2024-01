Shoprite Holdings Aktie: Füße still halten!

Die Aktie von Shoprite wird aufgrund verschiedener Analysemethoden bewertet. Aus fundamentaler Sicht betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie einen Wert von 23,03 auf. Dies liegt 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31,5 und signalisiert somit eine Unterbewertung. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, was das allgemeine Stimmungsbild positiv beeinflusst.

In Bezug auf die Dividende weist Shoprite eine Rendite von 2,86 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,04 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Shoprite-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 11,56 EUR lag, während der aktuelle Schlusskurs bei 13 EUR liegt, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der geringen Abweichung vom gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Shoprite-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen eine positive Einschätzung sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht.

