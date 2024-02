Shoprite Holdings Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shoprite beträgt derzeit 23,57 und liegt damit 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28 im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Shoprite auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass Stimmungen verstärkt oder sogar gedreht werden können. Die Diskussionsintensität und die Änderung der Stimmung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Shoprite wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, wodurch dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Außerdem ist die Shoprite-Aktie gemäß des Relative Strength-Index (RSI) als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 42,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 für 25 Tage beträgt 44,19 und bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Schließlich liegt die Dividende von Shoprite bei 2,68 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (3,22 %) im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln nur leicht niedriger ist. Die Differenz beträgt lediglich 0,54 Prozentpunkte, wodurch sich derzeit die Einstufung "Neutral" ableiten lässt.

