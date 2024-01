Shoprite HoldingsADR Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über Shoprite diskutiert. An vier Tagen wurde die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Unter Berücksichtigung des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt erhält Shoprite damit eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt ein eher negatives Bild für die Aktie von Shoprite. Die Diskussionsintensität war in den vergangenen Monaten eher gering, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Daher wird Shoprite für diesen Faktor ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shoprite-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 61, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich nach RSI-Bewertung also ein "Neutral"-Rating für Shoprite.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Shoprite bei 11,62 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 13,1 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von +12,74 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 12,58 EUR, was einer Differenz von +4,13 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Gut".