Shoprite HoldingsADR Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Shoprite war in den letzten Tagen neutral. An vier Tagen war die Stimmung positiv, es wurden jedoch keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" im Anleger-Sentiment.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Shoprite ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23 auf. Im Vergleich zum branchenüblichen KGV von 38,02 im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln liegt die Aktie etwa 39 Prozent darunter. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "gute" Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert von Shoprite bei 50, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutrale" Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite von Shoprite beträgt aktuell 2,86 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent liegt. Die Differenz zur Branchendurchschnittsrendite beträgt -0,25 Prozent. Auf Grundlage dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "neutrale" Bewertung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.