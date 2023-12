Shoprite HoldingsADR Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Shoprite lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut unserer Messung kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Shoprite in diesem Bereich.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Shoprite mit 12,4 EUR derzeit +2,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +8,3 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen, und an insgesamt sieben Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shoprite diskutiert. Die Redaktion bewertet das Anleger-Sentiment daher als "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shoprite bei 23, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 38,02) unter dem Durchschnitt (ca. 39 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Shoprite daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.