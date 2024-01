Shoprite HoldingsADR Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Aktie von Shoprite bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,86 %. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite in der Branche des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln ist dies jedoch 0,17 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Shoprite-Aktie bei 11,62 EUR. Der aktuelle Aktienkurs von 13,1 EUR weist somit einen Abstand von +12,74 Prozent auf, was als positiv eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 12,58 EUR, was einer Differenz von +4,13 Prozent entspricht und daher als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich aus dieser Analyse ein positives Bild.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich jedoch eine weniger positive Entwicklung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine eher negative Einschätzung hin, wodurch Shoprite insgesamt als "schlecht" bewertet wird.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Shoprite als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,03, was 27 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung aus fundamentalanalytischer Sicht.