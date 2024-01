Shoprite HoldingsADR Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Shoprite-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 11,52 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 13,1 EUR, was einem Unterschied von +13,72 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Trends, wobei der letzte Schlusskurs jeweils über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+6,16 Prozent bzw. +6,16 Prozent), was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Shoprite-Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was auf ein positives Stimmungsbild hindeutet. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Shoprite im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,03 um 27 Prozent unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Shoprite liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 52,94 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 38,46 keine Anzeichen von Überkauft- oder Überverkauftsein, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit für Shoprite eine positive Bewertung aus charttechnischer und fundamentaler Sicht, während das Sentiment und der Buzz als negativ eingestuft werden.