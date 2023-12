Shoprite HoldingsADR Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Shoprite ist neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren der letzten beiden Wochen hervorgeht. Es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Shoprite bei 11,44 EUR verläuft und der Aktienkurs selbst bei 12,4 EUR aus dem Handel ging. Dies ergibt eine positive Differenz von +8,39 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 12,11 EUR, was einer Differenz von +2,39 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Shoprite als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 23,03 insgesamt 39 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", der 38,03 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Shoprite eine Rendite von 2,86 % aus, was 0,25 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine weitgehend positive Bewertung für die Shoprite-Aktie basierend auf der Anlegerstimmung, der technischen und fundamentalen Analyse sowie der Dividendenrendite.