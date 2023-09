Shopifys Geniestreich

Liebe Anleger,

Neuleser, die in den vergangenen Wochen bei der Masterclass-Aktie Shopify zugegriffen haben, können sich über einen schnellen Gewinn freuen. Denn das Papier des E-Commerce-Unternehmens legte nach einer strategisch wertvollen Allianz fast 20% zu und konnte in nur einer guten Woche die vorangegangene Kurslücke wieder schließen. Shopify und Amazon haben eine neue App-Integration angekündigt, die es Händlern ermöglichen wird, „Buy with Prime“ in Shopify-Shops anzubieten. „Buy with Prime“ ist ein Service von Amazon, der seinen Prime-Mitgliedern eine schnelle und kostenlose Lieferung sowie einfache Rücksendungen über das Logistik-Netzwerk des Technologieriesen ermöglicht.

Die App werde bis Ende September für alle Shopify-Verkäufer in den USA verfügbar sein, die das Logistiknetzwerk von Amazon nutzen...