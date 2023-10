Shopify trotzt dem Börsensturm

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Lieber Anleger,

Die Masterclass-Aktie Shopify hat sich in diesem Jahr trotz des schwierigen Umfelds respektabel gehalten. Seit der ersten Erwähnung liegt das Papier immer noch 17% in der Gewinnzone und das Tech-Aktien-Masterclass Team ist davon überzeugt, dass auch die alten Hochs im 70er Bereich binnen Jahresfrist noch einmal erreicht werden. Ein Fingerzeig ist beispielsweise die relative Stärke des Papiers in den vergangenen Wochen. Dies lässt darauf schließen, dass die weitere Downside recht gering ist, die Aktie womöglich vor einem Turnaround steht. Es ist zwar noch zu früh, um hier zu spekulieren, doch die wiederholten Kursanstiege, sobald die Aktie Richtung 50 Dollar fällt, machen Hoffnung.

Wenn auch Sie die Shopify-Aktie besitzen, empfehlt Ihnen das Tech-Aktien-Masterclass Team die aktuellen Marktturbulenzen...