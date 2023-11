Shopify meldet Rekorderlöse am Black Friday

Am Montag richtet sich das Interesse der Anleger auf die Aktie von Shopify.

Shopify-Aktien rücken am Montag ins Rampenlicht der Anleger. An der New Yorker Börse stiegen sie zeitweise um 5,2 Prozent auf 74,01 US-Dollar. Der Anbieter von Software für Online-Shops verkündete einen beeindruckenden Umsatzrekord von 4,1 Milliarden Dollar am "Black Friday". Für Christian Salis, Analyst von Hauck Aufhäuser Investment Banking, unterstreicht dies das immense Kaufinteresse der US-Konsumenten. Allein am "Thanksgiving"-Tag wurden über 5,5 Milliarden US-Dollar ausgegeben, gefolgt von einem Anstieg der Online-Verkäufe am darauf folgenden "Black Friday", welcher die Erwartungen übertraf. Trotz einiger euphorischer Reaktionen, bleiben Daten über das Geschäft der Einzelhändler am sogenannten Black Friday hinter den Erwartungen zurück.

Laut Mastercard SpendingPulse sind die Umsätze in den stationären Geschäften an diesem besonderen Tag hinter den Online-Einkäufen zurückgeblieben. Die UBS-Analysten schließen sich dieser Einschätzung an und sehen im Gesamtumsatzanstieg von 2,5 Prozent am Black Friday einen frühen Beweis für eine mäßige Weihnachtseinkaufssaison. Trotz der globalen Übertreffen der Erwartungen und des9-prozentigen Umsatzwachstums in den USA, lässt sich nicht leugnen, dass das Online-Shopping immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Für Shopify scheint dies jedoch vorteilhaft zu sein. Mit einem soliden Geschäftsmodell und einer starken Kundenbasis, konnte sich das Unternehmen erfolgreich auf dem Markt für E-Commerce-Lösungen behaupten. Die neuesten Zahlen bestätigen erneut, dass Shopify ein attraktives Investment für Anleger darstellt, die auf der Suche nach starken Renditen sind. Neben den Rekordumsätzen am "Black Friday", profitierte das Unternehmen auch von der zunehmenden Beliebtheit des Online-Shoppings, insbesondere in der aktuellen Zeit der Pandemie.

Dennoch warnt Christian Salis vor allzu blindem Optimismus. Trotz des beeindruckenden Zahlenwachstums, ist Shopify in einem hart umkämpften Markt tätig, in dem auch große Konkurrenten wie Amazon und Alibaba aktiv sind. Doch im Gegensatz zu diesen, ist Shopify nicht als Online-Shop selbst tätig, sondern bietet Softwarelösungen für Unternehmen an, um ihre Online-Präsenz zu stärken. Dieser Fokus und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Dienstleistungen, verleihen dem Unternehmen einen vorteilhaften Wettbewerbsvorteil.

Obwohl die Black Friday-Verkäufe einen erfolgreichen Jahresabschluss für Shopify versprechen, bleibt es abzuwarten, wie sich die Zahlen der gesamten Weihnachtseinkaufssaison entwickeln werden. In jedem Fall ist Shopify ein Unternehmen, das es sich lohnt im Auge zu behalten, da es sich trotz der aktuellen Unsicherheiten am Markt gut zu behaupten scheint.

