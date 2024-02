Shopify löst Jubelsturm aus!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für das Unternehmen Shopify. An fünf Tagen gab es positive Diskussionen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Anlegerstimmung jedoch positiver. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale, was zu einer "Gut" Bewertung in diesem Bereich führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shopify zeigt eine Bewertung von "Gut" für den 7-Tage-Zeitraum, während der RSI25 für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Shopify-Aktie eine Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 122,11 CAD liegt und einen Abstand von +40,81 Prozent zur GD200-Linie von 86,72 CAD aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Abstand von +16,26 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

Für die Shopify-Aktie wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen abgegeben, von denen 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 89 CAD, was einer Abwärtsbewegung von -27,11 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Shopify daher ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

