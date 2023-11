Shopify Quartalszahlen: Spannung vor Veröffentlichung, möglicher Umsatzrückgang erwartet

Ottawa, Kanada – Die Spannung steigt! In nur 78 Tagen steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen von Shopify an. Das in Kanada ansässige Unternehmen wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekanntgeben und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt, welche Umsatzzahlen und Gewinne zu erwarten sind. Außerdem interessiert sie, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von beeindruckenden 82,93 Mrd. EUR ist Shopify ein Schwergewicht an der Börse. Die Anleger warten gespannt auf die neuen Zahlen in der Hoffnung auf positive Entwicklungen. Laut aktuellen analogen Daten gehen einige Experten jedoch davon aus, dass es im Vergleich zum letzten Quartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen könnte. Im vierten Quartal des Jahres 2022 erzielte Shopify einen Umsatz von 1,16 Mrd. EUR – für das aktuelle Quartal wird ein Rückgang um etwa -14,00 Prozent auf 999,71 Mio. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +242,57% auf -121,98 Mio. EUR fallen.

Für das Gesamtjahr zeigen sich Analysten etwas pessimistisch gestimmt: Sie prognostizieren einen leichten Rückgang des Umsatzes um ca. -14,00 Prozent und eine Steigerung des Verlusts um +242,57% auf insgesamt -636,53 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr, als der Verlust bei -2,18 Mrd. EUR lag, wäre dies immer noch eine Verbesserung. Der Gewinn pro Aktie soll auf Jahressicht 0,01 EUR betragen.

Trotz dieser skeptischen Einschätzungen haben Aktionäre bereits im Vorfeld auf die Quartalszahlen reagiert. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um beeindruckende +49,59% verändert.

Die Meinungen der Analysten zur weiteren Entwicklung des Aktienkurses sind unterschiedlich: Auf Zwölfmonatssicht sehen sie einen Kurs von 62,77 EUR voraus – ein Verlust von etwa -2,68% im Vergleich zum aktuellen Stand. Anleger sollten beachten, dass dies lediglich Schätzungen basierend auf Experteneinschätzungen sind und keine verbindlichen Prognosen darstellen.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurstrend bei Shopify sehr positiv und der gleitende Durchschnitt von 50 bietet keine Widerstände.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln werden und ob sie die Erwartungen erfüllen können. Aktionäre sollten auch die Einschätzungen der Analysten sowie die charttechnische Analyse berücksichtigen und ihre Investitionsentscheidung sorgfältig abwägen.

