Shopify-Anleger wird’s freuen!

Shopify-Aktie mit positiver Performance im Vergleich zur Branche

In den letzten 12 Monaten konnte die Aktie von Shopify eine bemerkenswerte Performance von 86,75 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche einen durchschnittlichen Rückgang von -7,12 Prozent, was bedeutet, dass Shopify im Branchenvergleich eine Outperformance von +93,87 Prozent erzielte. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor schnitt Shopify mit einer Rendite von 89,52 Prozent über dem Durchschnittswert von -2,77 Prozent im letzten Jahr hervorragend ab. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Shopify ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: Analysten bewerten die Shopify-Aktie derzeit insgesamt als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch im letzten Monat gab es qualifizierte Analysen, die zu 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen führten, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis einer Gesamteinschätzung "Gut" entspricht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (89,25 CAD) lässt jedoch ein Abwärtspotential von -14,08 Prozent erkennen, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Shopify eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Fundamentalanalyse: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shopify liegt bei 294, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 50,65) eine überdurchschnittliche Bewertung darstellt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Technische Analyse: Die technische Analyse zeigt, dass Shopify derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 88,9 CAD, während der Kurs der Aktie bei 103,87 CAD um +16,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 106,82 CAD, was einer Abweichung von -2,76 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält Shopify daher in der technischen Analyse das Rating "Gut".