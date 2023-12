Die Shopify-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Aktienkurs von Shopify hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 109,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine Outperformance von +112,99 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,22 Prozent hatte, lag Shopify 110,27 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist die Aktie von Shopify ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 218,62 auf, was 476 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (37,95). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Analysten bewerten die Aktie von Shopify langfristig als "Gut", wobei von insgesamt 18 Analysten 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht bewerteten. Im zurückliegenden Monat gab es 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 89 CAD, was einer Erwartung von -13,84 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine Bewertung von "Neutral" vergeben.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden analysiert, wobei Shopify bei dieser Analyse eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung erhielt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.