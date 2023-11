Shopify Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Shopify Aktien haben in den letzten 12 Monaten eine ausgezeichnete Performance gezeigt. Im Vergleich zum Durchschnitt der IT-Branche konnte Shopify eine Rendite von 72,92 Prozent verzeichnen. Auch im Bereich IT-Dienstleistungen konnte sich Shopify mit einer Rendite von 87,94 Prozent deutlich von der mittleren Rendite von -15,02 Prozent abheben, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Aktienmisst, zeigt für Shopify ein neutrales Rating. Der RSI7, der die Bewegungen in den letzten sieben Tagen berücksichtigt, liegt bei 72,72, was als "Schlecht"-Empfehlung betrachtet wird. Der RSI25, der die Bewegungen in den letzten 25 Tagen misst, liegt bei 63,47 und wird als "Neutral"-Einstufung betrachtet. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und Buzz rund um Shopify zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Analysteneinschätzung für Shopify ist insgesamt gut. In den letzten 12 Monaten wurden 2 Analysten mit "Gut", 1 Analyst mit "Neutral" und kein Analyst mit "Schlecht" eingestuft. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 79 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 18,09 Prozent bedeutet.