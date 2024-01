Shopify Aktie: Das sollte jeder wissen!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bei den Anlegern in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an nur zwei Tagen, während an zehn Tagen überwiegend negativ diskutiert wurde. In jüngster Zeit haben die Anleger auch verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shopify gesprochen. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung der Aktie seitens der Redaktion. Statistische Auswertungen historischer Daten deuten in den letzten zwei Wochen auf überwiegend Verkaufssignale hin. Genauer gesagt wurden 6 "Schlecht"-Signale (im Vergleich zu 0 "Gut"-Signal) auf Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shopify-Aktie der letzten 200 Handelstage aktuell bei 80,13 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 103,16 CAD liegt somit deutlich darüber, was einer Abweichung von +28,74 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Eine ähnlich positive Entwicklung zeigt sich auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, wo der letzte Schlusskurs (90,4 CAD) ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+14,12 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält die Shopify-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Shopify derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche weist eine Dividendenrendite von 17,89 auf, was zu einer Differenz von -17,89 Prozent zur Shopify-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik seitens der Redaktion.

Im fundamentalen Bereich weist Shopify ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 218,62 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 36,76 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Grundlage erhält.