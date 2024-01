Shopify Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shopify auf 218 geschätzt. Dies bedeutet, dass die Börse 218,62 Euro für jeden Euro Gewinn von Shopify zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Überbewertung um 484 Prozent. Somit wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei Shopify festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Stimmung bei den Marktteilnehmern in den sozialen Medien neutral ist. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, weshalb Shopify in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Analysten schätzen die Aktie von Shopify langfristig als "Gut" ein, basierend auf 18 vorliegenden Bewertungen: 2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 89 CAD, was einer Erwartung von -10,62 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält Shopify daher die Bewertung "Neutral".

Die Dividendenrendite von Shopify liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22%. Somit erhält die Shopify-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der großen Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" von -22%.