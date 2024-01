Shopify Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Aktie von Shopify beträgt der RSI aktuell 15,12, was auf eine Überverkauft-Einstufung hindeutet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 34, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung somit eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Shopify in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 2 negative und 6 positive Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Shopify beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("IT-Dienstleistungen") von 21,97 %. Daher erhält die ausgezahlte Dividende die Einstufung "Schlecht".

Fundamental betrachtet ist Shopify im Vergleich zum Branchendurchschnitt (IT-Dienstleistungen) überbewertet, mit einem KGV von 218,62 im Vergleich zum Branchen-KGV von 37,9. Dies führt zu einer fundamentalen "Schlecht"-Empfehlung.

