Shopify Aktie: Das ist erstaunlich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shopify liegt mit 218,62 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche für IT-Dienstleistungen, was einer Überbewertung von 471 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shopify-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen neutralen Wert von 49, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 43,64, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hindeutet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment rund um Shopify war in den letzten zwei Wochen neutral, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation deuten darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch Shopify insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer erhält.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance erzielte Shopify in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +108,28 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der IT-Dienstleistungsbranche, die im Durchschnitt um 0,77 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor insgesamt lag die Rendite von Shopify um 105,98 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.