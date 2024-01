Shopify Aktie: Was soll das denn werden?

Die Aktie von Shopify wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 1 neutral und 0 negativ. Es gab im letzten Monat keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 89 CAD, was einer Erwartung von -18,58 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 109,31 CAD liegt. Auf Basis dieser Bewertungen wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shopify-Aktie beträgt 49, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 43,64 und bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Shopify.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Shopify ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 218,62 auf, was bedeutet, dass die Aktie als "teuer" betrachtet werden kann.

In den letzten 12 Monaten erzielte Shopify eine Performance von 109,05 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um 0,77 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +108,28 Prozent im Branchenvergleich für Shopify. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Shopify mit 105,98 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie von Shopify in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

