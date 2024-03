Shopify Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Shopify derzeit als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 47,95 und der RSI25 liegt bei 54,01, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Shopify derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,75 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinstufung "Schlecht" führt. Allerdings wurden auch 9 positive Signale herausgefiltert, was zu einer zusätzlichen "Gut" Empfehlung führt und somit zu einer Gesamteinstufung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shopify-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 90,82 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 106,48 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein "Neutral"-Rating aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Shopify-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird, basierend auf dem Relative Strength Index, der Dividendenrendite, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.