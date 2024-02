Shopify Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "ADT":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Shopify liegt der aktuelle RSI bei 45,93, was als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch überverkauft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 47, was auch als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung zu Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionintensität zeigt Shopify langfristig eine starke Aktivität und wird daher positiv bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf ein schlechtes langfristiges Stimmungsbild hin.

In der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Shopify beträgt 87,67 CAD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 113,03 CAD liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt über dem Schlusskurs. Insgesamt wird Shopify daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine positive Einschätzung für Shopify abgegeben, mit 3 Kaufempfehlungen, 1 Neutral und 0 Verkaufsempfehlungen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 89,25 CAD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -21,04 Prozent fallen könnte. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.