Shopify Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Shopify wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 40,56 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 38,8, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben Shopify in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führen. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 89 CAD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 101,87 CAD eine erwartete Kursentwicklung von -12,63 Prozent mit sich bringt und somit die Einstufung "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt die Bewertung von Analysten zu einer Einschätzung als "Neutral".

Im Branchenvergleich Aktienkurs schneidet Shopify mit einer Rendite von 109,05 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" sehr gut ab. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche mit einer mittleren Rendite von -0,65 Prozent liegt Shopify deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Shopify wurde auf sozialen Plattformen positiv bewertet, allerdings gab es in den letzten zwei Tagen auch negative Themen. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen zeigt fünf "Schlecht" und null "Gut" Signale, was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Shopify hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.