Shopify Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

In den letzten Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an zwei Tagen, während an zehn Tagen vorwiegend negative Kommunikation stattfand. Insbesondere die negativen Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shopify wurden intensiv diskutiert. Daher stuft die Redaktion die Aktie als "Schlecht" ein. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen, konkret 6 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen. Aufgrund dessen wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche konnte Shopify in den letzten 12 Monaten eine Performance von 109,05 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Branchendurchschnitt lediglich um 7,22 Prozent gestiegen sind. Dies stellt eine Outperformance von +101,83 Prozent dar. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 8,03 Prozent lag Shopify mit einer Überperformance von 101,02 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments und der Kommunikationshäufigkeit in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde verzeichnet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shopify-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 80,13 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 103,16 CAD liegt, was einer Abweichung von +28,74 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (90,4 CAD) über dem gleitenden Durchschnitt (+14,12 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Entwicklung wird die Shopify-Aktie auch in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.