Shopify Aktie: Der Knaller!

Die Shopify-Aktie steht derzeit im Fokus der technischen Analyse. Der Kurs liegt mit 109,68 CAD um +7,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als positiv bewertet wird. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +30,06 Prozent, was ebenfalls als positiv einzustufen ist. Insgesamt ergibt sich also aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" konnte Shopify in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 109,05 Prozent erzielen, während die durchschnittliche Rendite in dieser Branche bei 0,8 Prozent lag. Auch im Bereich "IT-Dienstleistungen" schnitt Shopify mit einer Rendite von 108,25 Prozent deutlich überdurchschnittlich ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussionen waren von positiven Themen geprägt, was dazu führt, dass die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet wird. Statistische Auswertungen zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich für Shopify jeweils eine neutrale Bewertung. Der RSI liegt bei 44,43 Punkten (7-Tage-Basis) und 43,84 Punkten (25-Tage-Basis), was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Shopify-Aktie in verschiedenen Kategorien positiv bewertet wird, sowohl aus charttechnischer Sicht, in Bezug auf die Branchenvergleiche, das Anleger-Sentiment als auch den Relative Strength Index.