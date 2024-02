Shopify Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Stimmungs- und Buzz-Check zeigt, dass sich in den sozialen Medien keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild für Shopify in den letzten Wochen ergeben hat. Daher wird das Unternehmen in diesem Punkt als "neutral" bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer Bewertung von "schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zahlt Shopify derzeit niedrigere Dividenden im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen aus. Mit einem Unterschied von 21,93 Prozentpunkten erhält das Unternehmen daher eine Bewertung von "schlecht" in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shopify-Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird, was zu einer Bewertung von "schlecht" führt. Die Analyse des RSI25 ergibt jedoch eine neutrale Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer Bewertung von "schlecht" für Shopify.

Die Einschätzung der Analysten hingegen bewertet die Shopify-Aktie derzeit als "gut". Dieses Rating basiert auf 2 "gut", 1 "neutral" und 0 "schlecht" Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -13,34 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" für diesen Abschnitt der Analyse führt.