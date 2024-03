Shopify Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shopify liegt derzeit bei 266, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,05 für IT-Dienstleistungen eine Überbewertung um etwa 422 Prozent darstellt. Demnach erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shopify-Aktie bei 89,51 CAD. Da der aktuelle Aktienkurs bei 101,08 CAD liegt, ergibt sich ein Abstand von +12,93 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 106,65 CAD, was einer Differenz von -5,22 Prozent entspricht und somit als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Langfristig betrachtet wird die Shopify-Aktie von Analysten als "Gut" bewertet, mit 3 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Bewertung. Kurzfristig wird sie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da im zurückliegenden Monat keine neutralen oder negativen Empfehlungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 89,25 CAD, was auf eine zukünftige Performance von -11,7 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 101,08 CAD hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment für die Shopify-Aktie zeigt gemischte Signale. Während in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen geäußert wurden, zeigen weitergehende Studien und Untersuchungen positive Signale. Insgesamt ergibt sich daher auf analytischer Ebene eine "Gut" Bewertung, während die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung "Neutral" lautet.