Shopify Aktie: Ist es das gewesen?

Aktuell können Anleger, die in die Aktie von Shopify investieren, eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus und die Ausschüttungspolitik des Konzerns wird als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Shopify-Aktie stattgefunden. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Aktuelle Reports zeigen eine ähnliche Beurteilung, wobei das Rating für das Shopify-Wertpapier aus dem letzten Monat als "Gut" eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 89 CAD, was einem Abwärtspotential von -9,54 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Shopify daher ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Aktie von Shopify hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 109,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" eine Überperformance von 99,82 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 8,73 Prozent, wobei Shopify aktuell 100,33 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shopify ist überwiegend negativ, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen kommunikativen Tätigkeiten. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.