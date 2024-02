Shopify Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shopify-Aktie beträgt aktuell 74, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage hingegen ist weniger volatil und zeigt an, dass Shopify weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Shopify derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich der IT-Dienstleistungen. Die große Differenz von 21,93 Prozentpunkten (0 % gegenüber 21,93 %) führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shopify-Aktie von 102,7 CAD mit +20,48 Prozent Entfernung vom GD200 (85,24 CAD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 103,02 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Shopify-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten bewerten die Shopify-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, zeigt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (89 CAD) ein Abwärtspotenzial von -13,34 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Shopify eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.