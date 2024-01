Shopify Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage über den Zustand eines Wertpapiers treffen kann. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird ermittelt, ob das Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Shopify-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 44. Damit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie auch auf längere Sicht weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 43,84).

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shopify-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 84,33 CAD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 109,68 CAD, was einem Unterschied von +30,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 101,86 CAD (+7,68 Prozent Abweichung) eine positive Entwicklung, weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Shopify in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, womit die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet wird.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Shopify im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 109,05 Prozent erzielt hat, was mehr als 107 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,58 Prozent aufweist, liegt Shopify mit 109,64 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.